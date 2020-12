PRIMO PIANO SCUOLA KINDERGARTEN E PROTOCOLLI ANTICOVID

Descrizione

A partire da mercoledì 9 dicembre alla Scuola Bilingue Kindergarten di Firenze sarà attivo un protocollo di sicurezza strutturato come modello replicabile anche nelle altre scuole della città: prevenzione, rispettando e implementando le indicazioni ministeriali in merito alla rilevazione delle temperature, utilizzo delle mascherine; purificazione dell’aria, grazie all’installazione in ogni classe di purificatori d’aria di ultima generazione Intellipure, brevettati per aiutare l’esercito in caso di attacco batteriologico e installati anche dal sindaco di New York Bill De Blasio nelle scuole della sua città; controllo, grazie ad uno screening quindicinale con tamponi antigenici rapidi per tutti gli allievi ed il personale scolastico.