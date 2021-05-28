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2021-05-28 NOTIZIE DI PRATO TG ORE 19.45
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28 Maggio 2021
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2021-05-28 PRATO – BOTTE ALLA CONVIVENTE, CONDANNATO A 4 ANNI E 8 MESI
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2021-05-28 POGGIO A CAIANO – DAI DOMICILIARI INQUINA PROVE, IMPRENDITRICE IN CARCERE
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2021-05-28 POGGIO A CAIANO – AGGREDITA DA UN ROTTWEILER, DOPO LA PAURA LA RABBIA
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