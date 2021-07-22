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2021-07-22 NOTIZIE DI PRATO TG ORE 19.45
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22 Luglio 2021
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2021-07-22 PRATO – CORONAVIRUS, CONTAGI QUADRUPLICATI IN 24 ORE
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2021-07-22 POGGIO A CAIANO – LAVORATORI IRREGOLARI IN TINTORIA, ARRESTATO GESTORE
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2021-07-22 PRATO – SOCCORSO E SAN PAOLO, 15 MILIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE
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