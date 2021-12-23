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2021-12-23 NOTIZIE DI PRATO TG ORE 19.45
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24 Dicembre 2021
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2021-12-24 PRATO – TRADIZIONALE MESSAGGIO NATALIZIO DEL VESCOVO ALLA CITTÀ
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2021-12-24 PRATO – PER L’UE RIFINIZIONI E TINTORIE SONO AZIENDE ENERGIVORE
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2021-12-24 PRATO – CAPODANNO, SALTA CONCERTO A OFFICINA, SÌ A CAMERATA
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