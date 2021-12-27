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2021-12-27 NOTIZIE DI PRATO TG ORE 19.45
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28 Dicembre 2021
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2021-12-28 PRATO – IL BONUS STATALE PER RESTAURARE LE FACCIATE DEL DUOMO
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2021-12-28 PRATO – RESTAURO PER TRE FONTANE STORICHE GRAZIE A PUBLIACQUA
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2021-12-28 PRATO – GIDA, STANGATA COSTI DEPURAZIONE, AUMENTI FINO AL 50%
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