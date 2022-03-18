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2022-03-18 NOTIZIE DI PRATO TG ORE 19.45
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18 Marzo 2022
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2022-03-18 PRATO – VIA A STERILIZZAZIONE NELLE 430 COLONIE FELINE
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2022-03-18 PRATO – CONFARTIGIANATO PREMIA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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2022-03-18 MONTEMURLO – BILANCIO PREVISIONE 2022, INVARIATO IL LIVELLO DELLE TASSE
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