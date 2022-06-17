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2022-06-17 NOTIZIE DI PRATO TG ORE 19.45
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17 Giugno 2022
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2022-06-17 PRATO – OMBRELLONI LUNGO IL BISENZIO, APRE LO SPAZIO ‘LATO B’
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2022-06-17 PRATO – UCRAINA, AIUTI DAI CLUB SERVICE E FONDAZIONE CARIPRATO
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2022-06-17 PRATO – PD APRE IL CONFRONTO CON LA CITTÀ, SI PARTE DALLA SCUOLA
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