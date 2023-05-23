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2023-05-23 PRATO – ANCORA SCINTILLE TRA IL SINDACO BIFFONI E GIANI
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23 Maggio 2023
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2023-05-23 QUARRATA (PT) – SETTIMANA DI EVENTI PER I 50 ANNI DELLA CROCE ROSSA
2023-05-23 FIRENZE – VANDALIZZATO IL TAXI DEL SORRISO DI ZIA CATERINA
2023-05-23 GROSSETO – UN FERMO PER IL GIALLO DEL CADAVERE CHE NON SI TROVA
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