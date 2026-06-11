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CALCIO STORICO FIORENTINO: LA DIRETTA SU TOSCANA TV

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Il calcio storico 2026 sarà trasmesso in diretta su Toscana Tv a partire dalle ore 16:00 e in replica dalle 20:00 .
Per l’occasione sarà realizzato un palinsesto speciale col commento di Andrea Vignolini coadiuvato da Fabio Ferri oltre all’ex viola Francesco Flachi, Andrea Fagioli, Omero Cambi, i rappresentanti dei calcianti dei quattro colori con le trasmissioni che inizieranno alle 16 – sia il 13 che il 14 giugno – sarà così assicura la copertura integrale del corteggio storico e delle partite dell’edizione 2025

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