Cronaca

AREZZO - BIMBO NASCE IN AUTO, L’AMBULANZA IN ARRIVO HA UN INCIDENTE

Samuela Pagliara
LIVE

Un parto complicato ed una storia da film, conclusa per fortuna, nel migliore dei modi. Ad Arezzo una ragazza di 26 anni, incinta, ha dato alla luce il piccolo in auto mentre tentava di raggiungere l’ospedale più vicino: quello di San Donato. L’ambulanza in arrivo, però, ha un incidente. La fretta del piccolo ed il travaglio già iniziato hanno spinto la giovane donna a chiedere aiuto al 118 ed ad accostarsi a bordo strada. Il mezzo dei soccorsi inviata sul posto in codice di massima urgenza, però, è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un’auto lungo viale Colombo tra la zona di San donato e Saione nel quale è rimasta ferita una donna di 52 anni alla guida della vettura e trasportata in codice giallo al san donato. Nel frattempo il piccolo, un maschietto, era già venuta alla luce. A raggiungere la giovane mamma un’ambulanza in sostituzione della Misericordia di Subbiano. Momenti concitati conclusi, per fortuna, nel migliore dei modi: il piccolo è in salute e seguito dal personale ospedaliero insieme alla mamma.

