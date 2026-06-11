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TOSCANA - 9 FAMIGLIE SU DIECI HANNO ACCESSO AD INTERNET DA CASA

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Sul territorio toscano oltre 9 famiglie su dieci hanno un accesso internet da casa.È quanto emerge dalle più recenti rilevazioni Istat 2025, che attestano come la Toscana sia la Regione con la quota maggiore di nuclei familiari che dispongono di una connessione alla rete. La percentuale di famiglie toscane “connesse” è passata dal 77,6% del 2018 al 90,9% dello scorso anno (al di sopra dell’87,3% di media nazionale). In linea con il resto della penisola l’uso dell’identità digitale (Spid o Cie): il 47% delle persone over 15 dichiara di servirsene. Cresciuta di ben sei punti in due anni la diffusione delle competenze digitali, ovvero le conoscenze necessarie per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in modo sicuro, critico e responsabile. Nel 2025 ad essere in possesso di competenze digitali almeno di base è il 54,9% degli internauti toscani di età compresa tra i 16 e i 74 anni. Una percentuale leggermente superiore al 54,3 della media nazionale, pur ancora lontana dal target europeo dell’80% entro il 2030.”Vogliamo ancora migliorare sia su connettività sia sulle competenze di base – commenta l’assessore regionale all’innovazione digitale Alberto Lenzi – ma siamo sulla strada giusta per costruire una toscana digitale senza divari e che non lascia dietro nessuno”. “Questi dati segnalano – aggiunge – un trend positivo, che rispecchia il lavoro che stiamo facendo da un lato assieme allo Stato e agli operatori per garantire la connettività sull’intero territorio regionale, dall’altro sul fronte delle conoscenze e della capacità delle persone, anche quelle in condizioni di maggiore fragilità, di accedere alle opportunità del digitale”.

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