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PISTOIA - A PISTOIA AL VIA I FESTEGGIAMENTI JACOPEI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Pistoia si prepara a vivere il suo luglio più intenso con il ritorno dei solenni festeggiamenti in onore di San Jacopo, patrono della città. Un calendario ricco di appuntamenti fonde fede, storia e folklore, proiettando il centro storico in un’atmosfera medievale unica. Dal suggestivo corteo inaugurale del 30 giugno alla spettacolare vestizione notturna della statua del Santo, la città rinnova il suo legame profondo con le radici. Il momento clou sarà il 25 luglio con la storica Giostra dell’Orso in Piazza del Duomo, preceduta da cerimonie religiose, musica itinerante e l’elezione della Madrina. Musei aperti gratuitamente e tornei rionali completano un cartellone che celebra l’identità pistoiese. Un mese di aggregazione che invita cittadini e visitatori a riscoprire insieme la bellezza e la passione di una tradizione secolare.

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