TOSCANA - ARRIVA IL CALDO AFRICANO

La Toscana come l’Africa: siamo vicini a una delle fasi più calde degli ultimi anni, con valori che potrebbero raggiungere o superare i 40 gradi. L’allarme arriva dal Centro Meteo Toscana, che annuncia che da venerdì 19 giugno la massa d’aria rovente che sta investendo Spagna e Francia ci accompagnerà per almeno una decina di giorni con temperature tipiche della Libia e un clima ben lontano dalle temperature del mese di giugno nella nostra regione. Un quadro che conferma la tendenza degli ultimi anni: ondate di calore sempre più precoci, più intense e soprattutto più frequenti . Giugno infatti normalmente è un mese in cui le temperature non dovrebbero andare oltre i 28/29° di massima. Non si tratta di “normale variabilità». L’anomalia termica è di 6-8 gradi sopra la media per almeno dieci giorni consecutivi, un valore enorme secondo il Centro Meteo Toscano. Nel weekend e all’inizio della prossima settimana le temperature massime si porteranno fino a 38/40 gradi anche in Toscana con possibili punte fino a 41 gradi». Un quadro che, se confermato, collocherebbe la regione tra le aree più calde d’Europa. Quella in arrivo sarà già la seconda ondata di caldo africano, avrà una durata veramente importante e con tutta probabilità non sarà l’ultima. Inizialmente le minime saranno ancora accettabili ma da inizio della prossima settimana aumenteranno anche quelle con un notevole aumento dei tassi di umidità soprattutto lungo la costa e notti tropicali. A soffrire di più le città interne, in particolare Firenze. Da lunedì 22 giugno non si scenderà sotto i 25 gradi di notte. Probabilmente anche di più nella seconda parte della settimana.