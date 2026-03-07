TOSCANA - ATTRAZIONE INVESTIMENTI, TOSCANA DEL FUTURO IN 12 PROGETTI

Dall’intelligenza artificiale generativa alla robotica passando per l’economia circolare applicata al riciclo di reti da pesca alla sensoristica avanzata per la sicurezza ferroviaria e nucleare. Ecco i 12 progetti vincitori del bando dedicato all’attrazione degli investimenti da parte di società straniere che hanno lavorato gomito a gomito con partner, Pmi e centri di ricerca toscani. A Palazzo Strozzi Sacrati la presentazione dei risultati degli interventi

Il bando è stato finanziato con 14 milioni di euro di risorse europee del Programma Regionale Fesr 2021-2027, per rafforzare la competitività del territorio e radicare le grandi imprese internazionali attraverso l’innovazione.

Per il presidente della Regione Giani, questa è un’azione concreta per potenziare l’industrializzazione della Toscana nella speranza che venga scongiurato il rischio di una riduzione del 25% dei fondi di coesione europei per il settennato 2028-2034.