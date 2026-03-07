Dall’intelligenza artificiale generativa alla robotica passando per l’economia circolare applicata al riciclo di reti da pesca alla sensoristica avanzata per la sicurezza ferroviaria e nucleare. Ecco i 12 progetti vincitori del bando dedicato all’attrazione degli investimenti da parte di società straniere che hanno lavorato gomito a gomito con partner, Pmi e centri di ricerca toscani. A Palazzo Strozzi Sacrati la presentazione dei risultati degli interventi
Il bando è stato finanziato con 14 milioni di euro di risorse europee del Programma Regionale Fesr 2021-2027, per rafforzare la competitività del territorio e radicare le grandi imprese internazionali attraverso l’innovazione.
Per il presidente della Regione Giani, questa è un’azione concreta per potenziare l’industrializzazione della Toscana nella speranza che venga scongiurato il rischio di una riduzione del 25% dei fondi di coesione europei per il settennato 2028-2034.
TOSCANA - ATTRAZIONE INVESTIMENTI, TOSCANA DEL FUTURO IN 12 PROGETTI
