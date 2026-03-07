Attualità

TOSCANA - ATTRAZIONE INVESTIMENTI, TOSCANA DEL FUTURO IN 12 PROGETTI

Redazione
Redazione
LIVE

Dall’intelligenza artificiale generativa alla robotica passando per l’economia circolare applicata al riciclo di reti da pesca alla sensoristica avanzata per la sicurezza ferroviaria e nucleare. Ecco i 12 progetti vincitori del bando dedicato all’attrazione degli investimenti da parte di società straniere che hanno lavorato gomito a gomito con partner, Pmi e centri di ricerca toscani. A Palazzo Strozzi Sacrati la presentazione dei risultati degli interventi
Il bando è stato finanziato con 14 milioni di euro di risorse europee del Programma Regionale Fesr 2021-2027, per rafforzare la competitività del territorio e radicare le grandi imprese internazionali attraverso l’innovazione.
Per il presidente della Regione Giani, questa è un’azione concreta per potenziare l’industrializzazione della Toscana nella speranza che venga scongiurato il rischio di una riduzione del 25% dei fondi di coesione europei per il settennato 2028-2034.

Articoli correlati

PIOMBINO - IL RILANCIO DI PIOMBINO PASSA ANCHE...

FIRENZE - “BUONGIORNO SINDACA”: GLI INCONTRI CON I...

FIRENZE - SOCIAL HOUSING: 236 ALLOGGI A PREZZO...

TOSCANA - MERCATO IMMOBILIARE TOSCANO VOLA

PISA - CAMP DARBY: IL DEPOSITO DI MUNIZIONI...

Calenzano (FI) - “Talenti in Squadra”: 9 i...

TOSCANA - ENERGIE RINNOVABILI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO...

FIRENZE - LISTE DI ATTESA, FDI: IL 35%...

FIRENZE - COSTI ENERGIA, LUNEDI’ VERTICE CNA INCONTRA...

FIRENZE - MUGNONE PIU’ SICURO CON L’INTERVENTO DI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia