TOSCANA - CALDO ESTREMO: RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA POSTICIPATA ALLA SERA

Il caldo è ormai arrivato e si farà sentire ancora di più . Per tutelare la salute dei suoi lavoratori esposti al caldo la multiutility Plures Alia ha adottato una serie di misure per affrontare le ondate di calore che stanno interessando anche l’estate 2026 d’intesa con le organizzazioni sindacali .La Raccolta porta a porta avverrà in orario serale e le attività più esposte al sole nelle ore centrali della giornata saranno rimodulate . provvedimento scatterà dal 15 giugno al 30 agosto e riguarda le attività a maggiore impegno fisico svolte all’aperto, in particolare la raccolta porta a porta e lo spazzamento manuale. I servizi di raccolta porta a porta previsti nel pomeriggio saranno svolti a partire dalle 20 del giorno di ritiro previsto da calendario. Lo spazzamento manuale di supporto a quello meccanico potrà, invece, essere riprogrammato in fasce orarie meno esposte al calore oppure effettuato in modalità alleggerita, privilegiando gli interventi nelle aree più sensibili. Nulla cambia per i cittadini nelle modalità di conferimento. Per quanto riguarda i servizi di pulizia dei mercati settimanali gli interventi saranno comunque garantiti nelle consuete fasce orarie ma saranno adottate specifiche misure organizzative, comprese pause compensative e ulteriori accorgimenti per ridurre l’esposizione al calore. Inoltre prevista la distribuzione di acqua e sali minerali, la fornitura di specifici dispositivi di protezione individuale e il monitoraggio costante delle condizioni operative da parte del Servizio di prevenzione e protezione aziendale”.