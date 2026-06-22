PISTOIA - Camion si ribalta nel Pistoiese, morto l’autista

L’autista di un camion è morto stamattina in un incidente avvenuto sulla statale 66, fra San Marcello e Bardalone, nei pressi del passo dell’Oppio, sulla montagna pistoiese. Secondo la prima ricostruzione di vigili del fuoco e carabinieri, l’autoarticolato si è girato su un fianco andando a sbattere con un albero al limite della strada. L’impatto non ha lasciato scampo al conducente. La statale 66 è stata temporaneamente chiusa.