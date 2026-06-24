PISTOIA - CAMPIONATO BUGIA, PRESENTATA L’EDIZIONE DEL CINQUANTESIMO

Il Campionato della Bugia di Le Piastre (Pistoia) raggiunge lo storico traguardo della 50ª edizione, celebrando le sue nozze d’oro. L’evento di quest’anno, dedicato a Pinocchio e ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, si articola in tre giornate. Il programma inizia venerdì 31 luglio con un’anteprima per bambini, seguita sabato 1 agosto dal “The Bugia show” e dalle premiazioni della sezione letteraria guidata da Sandro Veronesi. Grande rilevanza internazionale assume la sezione grafica, con vignette provenienti da ben 150 Paesi del mondo che rimarranno esposte nelle vie del borgo dal 29 luglio al 30 agosto. Domenica 2 agosto si terrà la tradizionale sfida tra raccontatori per eleggere il più bugiardo d’Italia. Tra gli ospiti spiccano il comico Leonardo Manera e il giornalista Alessandro Milan, entrambi laureati “Bugiardi ad honorem”, oltre a Fabio Stassi, Marcello Toninelli e Marisa Schiano. Infine, avanzano i lavori per il nuovo “Spazio Bugia”, struttura polivalente che ospiterà il Museo della Bugia e del Ghiaccio.