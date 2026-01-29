LIVORNO - DARSENA EUROPA, IL COMMISSARIO INCONTRA MSC

Il progetto della Darsena Europa continua a far parlare. L’opera portuale che nel 2030 vedrà nella città di Livorno attraccare le navi porta container più grandi al mondo. Dopo il tira e molla tra governo e regione sui 130 milioni mancanti che servirebbero per collegare le banchine alle strade e alla rete ferroviaria, rimbalza la notizia dei big di Aponte, che sarebbero arrivati a Livorno dal commissario in Pectore, nonché prefetto della città , Giancarlo Dionisi. Un incontro a porte chiuse e non divulgato alla stampa ma che fa pensare al reale interesse di Msc di mettere piede nel porto labronico proprio a proposito della Darsena Europa. Non è la prima volta che si parla di un interesse concreto a cui vanno aggiunti altri players del porto come il Gruppo Neri e Lorenzini, che con Msc opera sulla sponda est della Darsena Toscana e dall’altra parte Tdt ovvero Grimaldi e Portuali. Nessuna comunicazione ufficiale sull’incontro ma l’ipotesi più accreditata è che si stia cercando di capire a che punto siano i lavori che non riguardano esclusivamente la parte interna al porto, bensì il consolidamento della seconda vasca di colmata e i collegamenti viari e ferroviari. Centrali per la funzionalità dell’intero progetto. Al momento l’allungamento della fipili sarebbe affidato ad anas. Per le ferrovie sono in corso interlocuzioni. Sulle tempistiche, quelle da cronoprogramma e che dovrebbero essere certe si prevede il consolidamento della prima vasca di colmata entro giugno 2027. Il completamento delle opere marittime tra il 2028 e il 2029 e entro ottobre 2030 il pieno regime della Darsena Europa.