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PISTOIA - FIAMME GIALLE PISTOIESI, UN ANNO IN PRIMA LINEA CONTRO L’EVASIONE

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Il contrasto alle frodi, la lotta all’evasione e la criminalità: sono questi i fronti principali dell’azione svolta nell’ultimo anno dalla Guardia di Finanza di Pistoia. Le Fiamme Gialle hanno celebrato, alla presenza delle autorità cittadine, il 252° anniversario della fondazione del Corpo. Una ricorrenza solenne che coincide anche con il venticinquennale del riconoscimento del ruolo di polizia economico-finanziaria. L’evento ha offerto l’occasione per tracciare un bilancio approfondito delle attività a tutela del territorio locale. Un anno operativo definito estremamente impegnativo, ma allo stesso tempo ricco di importanti risultati.

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