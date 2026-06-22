PISTOIA - FOLLA A PISTOIA PER IL NUOVO VESCOVO MASCAGNA

La grande chiesa di San Francesco a Pistoia non è riuscita a contenere la moltitudine di fedeli intervenuti per la solenne ordinazione episcopale di monsignor Augusto Mascagna, nuovo vescovo delle diocesi di Pistoia e Pescia.

La celebrazione è stata presieduta da monsignor Fausto Tardelli, in veste di amministratore apostolico delle due comunità e consacrante principale. Accanto a lui, hanno partecipato come vescovi consacranti il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena e presidente della Conferenza Episcopale Toscana, e monsignor Marco Salvi, vescovo di Civita Castellana, la diocesi di provenienza del nuovo pastore pistoiese.

All’altare si sono uniti tutti i vescovi della regione e numerose autorità. La liturgia è stata animata dal coro diocesano, che ha raggruppato per l’occasione coristi arrivati da molte parrocchie locali e una rappresentanza di Civita Castellana.

Momento centrale e di grande commozione è stata la consegna del pastorale, segno visibile del ministero di guida spirituale per il gregge di Pescia e Pistoia, donato formalmente dalla comunità pistoiese al nuovo vescovo Augusto.

L’intera macchina organizzativa si è rivelata imponente: per la gestione dell’evento sono stati coinvolti oltre duecentosessanta volontari, che nei giorni precedenti hanno allestito gli spazi e coordinato la complessa logistica della giornata, garantendo la massima sicurezza e un efficiente servizio di assistenza.