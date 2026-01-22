PISA - IL SINDACO CONTI: “SUPEREREMO IL CAMPO ROM A COLTANO”

“Supereremo il campo rom di Coltano entro questa consiliatura” a dirlo e’ il sindaco di Pisa Michele Conti. Un impegno preso all’assemblea della Pro loco in linea con la chiusura del campo rom di Ospedaletto avvenuta nel 2019. Coltano vive in una condizione interessata ormai da anni da ripetuti episodi di abbandono di rifiuti. Attualmente si contano nel villaggio circa 14 nuclei familiari. Per un totale di 78 persone. Oltre all’eliminazione del campo il sindaco ha annunciato l’asfaltatura di via Caligi e l’installazione di una fontanella pubblica ed ha confermato che le compensazioni che il governo stanzierà saranno utilizzate per riqualificare il Borgo e a breve ci sarà anche un incontro con L’Ente parco per discutere della questione Lupi a Coltano. Ed ha proposto di riqualificare con nuove strutture ricettive di tipo sportivo i vecchi campi da tennis. Lunedì 26 gennaio inizierà una pulizia straordinaria in via dell’idrovora per rimuovere i cumuli dei rifiuti lungo la strada.