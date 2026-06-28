PISTOIA - LA CURA COME ANTIDOTO ALLA GUERRA: AL SAN JACOPO IL MANIFESTO “MEDICI E PACE”

La cura come antidoto alla guerra, la sanità in prima linea per la dignità umana. All’Ospedale San Jacopo di Pistoia è stato consegnato il manifesto nazionale “Medici e Pace”, un documento nato ad Assisi e già benedetto da Papa Leone XIV. La presidente dell’Ordine dei Medici di Pistoia, Paola David, ha affidato il testo alla direttrice sanitaria dell’ospedale San Jacopo Lucilla Di Renzo, alla presenza del Sindaco Giovanni Capecchi e con il sostegno del Vescovo Tardelli. Un gesto simbolico ma concreto per ribadire che difendere la salute significa difendere la vita, soprattutto dove i conflitti calpestano i diritti. Pistoia si candida così a diventare città laboratorio di incontro e diplomazia.