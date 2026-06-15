Svolta bipartisan nel primo consiglio comunale di Pistoia. Paolo Tosi (Pd) è il nuovo presidente del consiglio comunale. L’esponente dem è stato eletto nel corso della seduta di insediamento alla terza votazione, incassando anche i voti della minoranza di centrodestra, dopo che nei primi due scrutini non era stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi. Stesso copione per la carica di vicepresidente: Samuela Breschi, esponente del centrodestra. Anche per lei l’elezione è arrivata alla terza votazione grazie ai voti convergenti della maggioranza di centrosinistra.