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PISTOIA - PISTOIA CELEBRA LA FESTA DELLA MUSICA 2026

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Per tre giorni, dal 19 al 21 giugno, Pistoia ospiterà la 32ª edizione della Festa della Musica, la grande manifestazione europea che celebra il linguaggio universale delle note e della partecipazione. Il tema scelto per l’edizione 2026, “La voce dei luoghi”, rappresenta un invito a riscoprire il patrimonio culturale e identitario della città attraverso la musica, protagonista di concerti, incontri, laboratori e iniziative diffuse in diversi spazi urbani. Promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito della Festa della Musica nazionale, l’iniziativa coinvolgerà piazze, cortili, istituzioni e associazioni cittadine in un fitto cartellone di eventi gratuiti. L’appuntamento si inserisce, inoltre, come uno dei momenti di punta nel prestigioso calendario di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026.

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