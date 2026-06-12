PISTOIA - PISTOIA CELEBRA LA FESTA DELLA MUSICA 2026

Per tre giorni, dal 19 al 21 giugno, Pistoia ospiterà la 32ª edizione della Festa della Musica, la grande manifestazione europea che celebra il linguaggio universale delle note e della partecipazione. Il tema scelto per l’edizione 2026, “La voce dei luoghi”, rappresenta un invito a riscoprire il patrimonio culturale e identitario della città attraverso la musica, protagonista di concerti, incontri, laboratori e iniziative diffuse in diversi spazi urbani. Promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito della Festa della Musica nazionale, l’iniziativa coinvolgerà piazze, cortili, istituzioni e associazioni cittadine in un fitto cartellone di eventi gratuiti. L’appuntamento si inserisce, inoltre, come uno dei momenti di punta nel prestigioso calendario di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026.