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PISTOIA - SUCCESSO PER LA TOSCANA IN BOCCA IN PIAZZA DUOMO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Quasi 400 partecipanti hanno riempito piazza del Duomo a Pistoia in occasione della cena di Gala d’Estate de ‘La Toscana in Bocca’, l’evento straordinario di Confcommercio Pistoia e Prato che ieri sera ha aperto il cartellone di Toscana Arcobaleno d’Estate. La piazza simbolo della città si è trasformata in un salotto del gusto all’insegna dell’eccellenza enogastronomica, coinvolgendo oltre cinquanta soggetti tra aziende e partner del territorio. La serata ha saputo coniugare la valorizzazione delle imprese locali con una forte finalità sociale: grazie all’importante risposta della comunità, sono stati infatti raccolti 25.000 euro. La cifra è stata interamente devoluta alla Fondazione Maic, impegnata nel supporto alle disabilità, e alla Fondazione Radioterapia Oncologica. Il momento clou della manifestazione è stato la consegna ufficiale degli assegni ai presidenti Don Diego Pancaldo e Lorenzo Livi. All’iniziativa hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui il presidente della Toscana, Eugenio Giani e i sindaci di Pistoia, Giovanni Capecchi e Prato, Matteo Biffoni.

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