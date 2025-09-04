TOSCANA - TOSCANA IN LUTTO PER LA MORTE DI GIORGIO ARMANI

Solo pochi giorni fa aveva chiuso il contratto per l’acquisto dello storico locale La Capannina. E’ morto a 91 anni Giorgio Armani, stilista di fama mondiale. Nato a Piacenza nel 1934 aveva vissuto gli orrori della guerra, la povertà. Poi il trasferimento a Milano, una città capace di offrire prospettive. Prima gli studi di medicina all’Università, e dopo un paio d’anni l’incarico di vetrinista alla Rinascente. Nel 1964 arriva la prima occasione, quando Nino Cerruti lo chiama per collaborare con Hitman, la prima fabbrica di pret-à-porter da uomo. L’amore e il sodalizio con Sergio Galeotti incontrato vicino a La Capannina. Fu lui a dargli la spinta per continuare nel mondo della moda per arrivare all’apice del successo. Fortissimo il legame con la Versilia e Forte dei marmi dove soggiornava nella sua villa. Un luogo del cuore che ha portato lo stilista a comprare il 27 agosto dalla famiglia Guidi il locale più noto della costa versiliese cornice negli anni di incontri tra attori e intellettuali. Un legame storico che continuerà a esistere in di quell’eleganza riservata solo al “re della moda”.