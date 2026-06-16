TOSCANA - Tpl dall’1 agosto rincara il biglietto, costerà 2 euro

Da 1,7 a 2 euro. Rincara il prezzo del biglietto del trasporto pubblico in Toscana: dall’1 agosto. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Eugenio Giani. Il presidente ha spiegato che il contratto prevede che il biglietto possa aumentare parallelamente al costo della vita.

La regione ha spiegato Giani ha cercato di contenere questo aumento ma di fronte alla possibilità di un contenzioso che avrebbe fatto spendere di più non ha avuto altra scelta. Il biglietto del bus non lo pagherà chi è sotto gli 11 anni e non più chi è sotto un metro di altezza e non c’è aumento per il treno.

L’assessore ai trasporti Filippo Boni ha spiegato che “gli studenti under 26 non avranno alcun aumento dell’abbonamento a livello regionale sull’extraurbano. È una misura molto importante di cui si è fatta carico la Regione Toscana. Poi per la prima volta chi ha un abbonamento sull’autobus potrà rateizzarlo in quattro rate. Il lieve aumento che ci sarà potrà essere ammortizzato nel corso dei mesi”. Sul meccanismo dei bonus tpl che hanno alcuni Comuni, tra cui Firenze, l’assessore ha detto “andremo a” analizzare la situazione “singolarmente”. Visto il momento di aumenti in tutti i settori non ci voleva e qualche cittadino ci ha detto forse con l’aumento del biglietto si poteva allungare la durata? pensando anche ad alcune città come Firenze dove il traffico è costantemente in tilt per i cantieri e dove i tempi si sono notevolmente allungati?

Contrario all’aumento il Comune di Firenze