FIRENZE - GIOCA D’ANTICIPO CONTRO IL TUMORE

Torna l’iniziativa “Gioca d’anticipo contro il tumore”. Si rinnova la collaborazione fra Fondazione ANT, Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello, attraverso la promozione di progetti gratuiti di prevenzione oncologica secondaria offerti alla cittadinanza. Per quest’anno gli sforzi saranno concentrati sul Melanoma e Mammella per le donne sotto i 45 anni e sulla Tiroide.

Nella sezione Visite di prevenzione oncologica sul sito di Ant è possibile trovare le date e le modalità di prenotazione online.

Le prime si potranno fare dal 9 febbraio.

Quest’anno l’iniziativa non si ferma a Firenze ma arriva fino a Pisa.