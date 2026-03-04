Salute

LIVORNO - GIORNATA MONDIALE CONTRO L’OBESITA’

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Il 4 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell’obesità, un’occasione per riflettere e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul tema, contrastare la tendenza ad aumentare il proprio peso, incoraggiare la prevenzione ed eliminare discriminazioni e pregiudizi sulle persone con obesità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la metà degli adulti e quasi un terzo dei bambini del mondo sono in una condizione di sovrappeso. Spesso l’obesità è alla base di patologie anche gravi come quelle cardiovascolari, quelle autoimmuni e il diabete.

Articoli correlati

FIRENZE - GIOCA D’ANTICIPO CONTRO IL TUMORE

TOSCANA - ARRIVA L’INFLUENZA: APPELLO PER LA VACCINAZIONE

FIRENZE - AL MEYER PRIMA INFUSIONE DI ANTICORPO...

TOSCANA - INDENNITA’ MEDICI DI PRONTO SOCCORSO: LA...

PISA - ALL’UNICOOP DI NAVACCHIO SI PARLA DI...

LIVORNO - NUOVO OSPEDALE, IL PROGETTO DEFINITIVO ENTRO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia