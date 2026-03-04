LIVORNO - GIORNATA MONDIALE CONTRO L’OBESITA’

Il 4 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell’obesità, un’occasione per riflettere e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul tema, contrastare la tendenza ad aumentare il proprio peso, incoraggiare la prevenzione ed eliminare discriminazioni e pregiudizi sulle persone con obesità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la metà degli adulti e quasi un terzo dei bambini del mondo sono in una condizione di sovrappeso. Spesso l’obesità è alla base di patologie anche gravi come quelle cardiovascolari, quelle autoimmuni e il diabete.