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TOSCANA - ANCI TOSCANA PROMUOVE IL MANIFESTO PER LE AMMINISTRATRICI DEL TERRITORIO

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Rafforzare la collaborazione tra le sindache e le amministratrici dei Comuni toscani, promuovere azioni, progetti e iniziative finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile sulle donne, condividere le buone pratiche amministrative e progetti innovativi sono alcune delle finalità del manifesto della rete delle amministratrici della Toscana, presentato a Palazzo Medici Riccardi in occasione di ‘C’era una svolta… 80 anni di cittadinanza politica delle donne’, incontro con le amministratrici toscane a 80 anni dal diritto di voto alle donne organizzato da Anci Toscana in collaborazione con la Città metropolitana. “Oggi abbiamo dato il via a questo manifesto – ha commentato Susanna Cenni, presidente Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi (Siena) -. Se mettiamo insieme le esperienze siamo convinte di dare una mano a tutte le amministratrici ma anche incoraggiare tanti giovani ragazzi all’impegno pubblico”. Tra le difficoltà vi è quella di “conciliare” lavoro e vita privata, “e forse a causa di qualche stereotipo che continua a esserci. Dobbiamo incoraggiare le donne all’impegno alla cosa pubblica. Le sindache in Toscana sono 57, siamo sopra la media nazionale e siamo cresciute rispetto al mandato precedente”. Andrea Rossi, delegato Pari opportunità di Anci Toscana e sindaco di Loro Ciuffenna (Arezzo), tra i curatori del manifesto, ha ricordato che “tanto lavoro è stato fatto ma tanto ancora è da fare, la parità è ancora lontana. La Toscana è stata sempre un terreno fertile per quanto riguarda i diritti”. Tra gli interventi della mattinata quelli della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, del presidente del Consiglio comunale di Firenze Cosimo Guccione, della responsabile Pari opportunità di Anci Claudia Giovannini e della consigliera dell’Ordine degli architetti e referente della commissione Giovani, pari opportunità e accesso alla professione Martina Biliotti.

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