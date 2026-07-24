FIRENZE - PONTE AL PINO: TORNA LO STOP DAL 27 AL 30 LUGLIO

Secondo stop al traffico ferroviario a Firenze per la sostituzione di ponte Pino dal 27 al 30 luglio. E con questo torna anche il piano straordinario di assistenza ai viaggiatori, coordinato dalla Protezione civile comunale con il supporto delle associazioni di volontariato convenzionate, dedicato ai passeggeri dei treni regionali e dell’Alta Velocità nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. Come già fatto nella interruzione di inizio luglio. Il servizio sarà articolato su due turni giornalieri, dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20 (tranne giovedì 30 in cui cesserà alle 11, orario in cui i treni riprenderanno a circolare), con l’attivazione fino a otto postazioni operative, distribuite nei principali punti di accesso, uscita e interscambio delle due stazioni ferroviarie: quattro a Campo di Marte e quattro a Santa Maria Novella, di cui due attivabili all’occorrenza in base alle esigenze operative. Saranno presenti quattro dipendenti della Protezione civile del Comune di Firenze, un responsabile del Centro operativo territoriale o un suo delegato, con funzioni di coordinamento, e volontari delle associazioni convenzionate (40 operatori per giornata).

Il personale e i volontari accompagneranno i viaggiatori nelle operazioni di salita e discesa dai treni, forniranno indicazioni sui percorsi per raggiungere i binari, le fermate delle navette predisposte da Ferrovie dello Stato, le aree di sosta dei taxi, le fermate degli autobus e della tramvia. Confermata anche la distribuzione di bottiglie d’acqua ai passeggeri che ne avranno necessità anche viste le alte temperature del periodo, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Per quanto riguarda la struttura dopo lo smontaggio della vecchia adesso è arrivato il momento del montaggio del nuovo Ponte al Pino. Per consentire l’operazione, che vedrà la grande gru sollevare l’impalcato costruito in questi mesi nel cantiere di piazza Vasari per poi poggiarlo sulle spalle e il successivo smontaggio della gru di varo. Durante le operazioni di montaggio del nuovo impalcato sarà chiusa anche la passerella pedonale in base alle esigenze di cantiere.