LIVORNO - A PIAN DI ROTA IL CISTERNINO “PURGATORIO” DELLA CITTA’

È un capolavoro dell’architettura neoclassica. Parliamo del Cisternino a pian di Rota nel Comune di (Collesalvetti) a Livorno. Completato nel 1851, su progetto di Pasquale Poccianti, l’edificio, inserito al centro di una pineta, ha forma di quadrilatero con absidi semicircolari. La facciata è alleggerita da un portico sormontato da un frontone. Due iscrizioni in latino poste sulla facciata ricordano che l’opera fu iniziata sotto il Granduca Ferdinando III di Lorena e terminato sotto il successore Leopoldo II. Nel 1852 fu riempito con l’acqua proveniente dalle sorgenti di Colognole. Proseguendo lungo le canalizzazioni sopra gli archi, l’acqua arrivava fino al Cisternone di Livorno.