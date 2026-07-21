FIRENZE - ponte al pino: Nuovo stop treni dal 26 al 30 luglio

Nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori al ponte al Pino, dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. La prossima settimana è previsto il montaggio del nuovo cavalcavia, a cura di Rfi e per consentire l’operazione, che vedrà la grande gru sollevare l’impalcato costruito in questi mesi nel cantiere di piazza Vasari, per poi poggiarlo sulle spalle e il successivo smontaggio della gru di varo, è previsto lo stop ai treni. Durante le operazioni di montaggio del nuovo impalcato sarà chiusa la passerella pedonale. L’assetto previsto è lo stesso attuato per la precedente interruzione della circolazione ferroviaria del 5 luglio scorso.