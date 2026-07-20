VENEZIA - MAFIA DEL BRENTA: CONFISCATI BENI ANCHE IN TOSCANA

Anche un immobile a Firenze uno a Lucca tra i beni confiscati nell’ambito delle indagini sul riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, boss della ‘mafia del Brenta’, soprannominato ‘faccia d’angelo’. La misura è stata disposta dal tribunale di Venezia ed eseguita dalla guardia di finanza del capoluogo veneto e di Firenze. Due milioni di euro il valore complessivo dei beni sottoposti a confisca: oltre agli immobili in Toscana, anche automobili, gioielli, quadri, depositi bancari e il contenuto di due cassette di sicurezza presso altrettante banche di Empoli e contenenti quindici orologi di lusso e 90mila euro in contanti. Per il riciclaggio dei beni di Felice Maniero è stato già condannato in via definitiva un uomo. E proprio la condanna passata in giudicato ha portato alla confisca del patrimonio accumulato dalla mafia del Brenta in più di venti anni di attività criminale nel nord-est Italia: rapine, assalti a portavalori, traffico di armi e droga, omicidi.