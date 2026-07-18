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FIRENZE - MANDELA DAY 2026: CONSEGNATI ALLA CARITAS BORRACCE E ZAINI

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Cinquecento zainetti e 500 borracce per l’acqua con incisa la scritta “è ancora nelle nostre mani combattere la povertà e la disuguaglianza” sono stati consegnati stamani alla Fondazione Solidarietà Caritas ETS di Firenze in occasione del Mandela Day, che ogni anno il 18 luglio celebra in tutto il mondo la nascita del leader sudafricano
L’iniziativa, che si è svolta alla mensa di via Baracca, è nata dall’Associazione Nelson Mandela Forum che gestisce da 22 anni a Firenze il palazzetto intitolato proprio a Madiba

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