PISTOIA - PESTE SUINA IN TOSCANA, NOMINATO UN COMMISSARIO STRAORDINARIO

La Regione Toscana ha nominato un commissario straordinario per l’emergenza della peste suina africana (Psa) dopo i recenti contagi che hanno colpito anche i maiali di allevamento. L’incarico è stato affidato a Giorgio Briganti, medico veterinario dell’Asl Toscana Sud Est. Contestualmente è stata istituita una cabina di regia con istituzioni, tecnici e consorzi di tutela di Dop e Igp.

“L’attuale situazione necessita di un’attenzione specifica per monitorare la diffusione della malattia e coordinare gli interventi”, ha spiegato il presidente Eugenio Giani.

Presente nella fauna selvatica da due anni in Lunigiana e Garfagnana, la Psa si è estesa nell’ultimo mese alla Montagna Pistoiese (San Marcello Piteglio).

Registrati inoltre i primi focolai nei suini domestici a Comano e a San Marcello Piteglio, con il conseguente abbattimento degli animali negli allevamenti coinvolti e in quelli correlati, a Sambuca Pistoiese.

Le misure sono state concordate con il commissario e l’unità di crisi nazionale. Le autorità ribadiscono che il virus non si trasmette all’uomo e non comporta rischi per la salute dei cittadini. Favorevole la reazione di Coldiretti Toscana, dopo la nomina del commissario straordinario: “Nomina importante, ma ora serve una svolta concreta per recuperare il tempo perduto e tutelare le imprese”, ha commentato la presidente Letizia Cesani.