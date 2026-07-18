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PISTOIA - PESTE SUINA IN TOSCANA, NOMINATO UN COMMISSARIO STRAORDINARIO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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La Regione Toscana ha nominato un commissario straordinario per l’emergenza della peste suina africana (Psa) dopo i recenti contagi che hanno colpito anche i maiali di allevamento. L’incarico è stato affidato a Giorgio Briganti, medico veterinario dell’Asl Toscana Sud Est. Contestualmente è stata istituita una cabina di regia con istituzioni, tecnici e consorzi di tutela di Dop e Igp.
“L’attuale situazione necessita di un’attenzione specifica per monitorare la diffusione della malattia e coordinare gli interventi”, ha spiegato il presidente Eugenio Giani.
Presente nella fauna selvatica da due anni in Lunigiana e Garfagnana, la Psa si è estesa nell’ultimo mese alla Montagna Pistoiese (San Marcello Piteglio).
Registrati inoltre i primi focolai nei suini domestici a Comano e a San Marcello Piteglio, con il conseguente abbattimento degli animali negli allevamenti coinvolti e in quelli correlati, a Sambuca Pistoiese.
Le misure sono state concordate con il commissario e l’unità di crisi nazionale. Le autorità ribadiscono che il virus non si trasmette all’uomo e non comporta rischi per la salute dei cittadini. Favorevole la reazione di Coldiretti Toscana, dopo la nomina del commissario straordinario: “Nomina importante, ma ora serve una svolta concreta per recuperare il tempo perduto e tutelare le imprese”, ha commentato la presidente Letizia Cesani.

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