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Firenzer - Arno, via 30mila mc di terra zona San Niccolò

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Questa mattina sopralluogo del presidente della Regione Eugenio Giani ai lavori lungo il tratto urbano dell’Arno – in particolare nella zona di San Niccolò – per togliere 30mila mc di sedimenti che si sono accumulati in 30 anni restringendo di fatto il letto del fiume. Il prossimo anno in questo tratto tornerà la spiaggetta.

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