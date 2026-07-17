Firenze - Mugello, la nuova identità che racconta la Toscana autentica

È Toscana autentica il claim che introduce la nuova identità visiva dell’ambito turistico del Mugello, territorio a forte vocazione agronomica che riunisce otto comuni dell’area nord-est della Toscana.

La nuova brand identity nasce da un percorso strutturato che ha analizzato dati turistici, posizionamento della destinazione, contesto digitale e contributi del territorio e degli stakeholder, e sarà applicata a tutte le iniziative di Toscana Promozione Turistica.

Un turismo, quello toscano, che continua a registrare livelli elevati di apprezzamento anche in un periodo complesso come l’attuale scenario internazionale.