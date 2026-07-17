PISTOIA - SCUOLA, DA FONDAZIONE CARIPT 300MILA EURO PER NUOVI LABORATORI

Nuovi spazi, laboratori d’avanguardia e percorsi formativi in ventidue scuole del Pistoiese. Li finanzierà la Fondazione Caript grazie al bando “Scuole in movimento”, che destina 300mila euro a istituti di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori. Tra gli interventi spiccano la ricostruzione di una corsia d’ospedale all’istituto socio-sanitario Einaudi, un’aula-auditorium modulare al liceo Forteguerri e la modernizzazione di laboratori scientifici al Fedi-Fermi. Previsti anche arredi flessibili e percorsi teatrali a Montale, Serravalle, Pescia e Montecatini Terme. “Sosteniamo l’impegno delle scuole a offrire opportunità educative di qualità, con luoghi di apprendimento innovativi e attenti alle esigenze degli studenti”, dichiara il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori.