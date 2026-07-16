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PISTOIA - SI CHIUDE NEL SEGNO DEL SUCCESSO EUROGYM 2026 A PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Si chiude a Pistoia l’Eurogym 2026, il più grande festival europeo non competitivo di ginnastica per tutti, che per la prima volta è approdato in Italia e in Toscana. La manifestazione ha trasformato la città in un palcoscenico internazionale all’insegna dello sport, dell’inclusione e della partecipazione giovanile, portando sul territorio oltre 6.000 giovani atleti di età compresa tra i 12 e i 18 anni. L’evento, presentato a inizio luglio in Palazzo comunale alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle federazioni sportive, ha registrato un grande successo organizzativo. Un risultato reso possibile anche grazie al sostegno della Regione Toscana, che ha contribuito economicamente e ha potenziato i trasporti cittadini con un servizio navette dedicato ad atleti e staff. Di seguito le interviste raccolte a margine della manifestazione per tracciare un bilancio di questa straordinaria festa di sport.

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