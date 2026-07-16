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GROSSETO - HA 100 ANNI IL PRETE PIÙ LONGEVO DELLA TOSCANA

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Grosseto ha festeggiato i 100 anni di Don Franco Cencioni, il sacerdote più longevo della Toscana.

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