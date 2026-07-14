FIRENZE - ALLEANZA PER L’ARTICOLO 27 IN VISITA A SOLLICCIANO

Il carcere di Sollicciano tra i 34 istituti che oggi sono stati visitati da Alleanza per l’articolo 27, l’insieme di associazioni impegnato sui temi della giustizia, dell’esecuzione penale e dei diritti delle persone private della libertà.

Il carcere fiorentino è tra i peggiori in assoluto in Italia: una struttura fatiscente, unica fino a oggi con sezioni – sette in tutto – poste sotto sequestro dalla magistratura per mancanza di condizioni igieniche e sicurezza, condizioni obbligatorie per i luoghi di lavoro quale è anche un carcere.

Tante e gravi le emergenze che pesano sul carcere di Sollicciano e che si ripercuotono sui detenuti, sulla loro dignità e sul loro recupero.