LIVORNO - Urso, Piombino sarà tra poli siderurgia green europea accanto a Terni

“Piombino (Livorno) diventerà uno dei poli della siderurgia green europea, accanto a quello di Terni” e “ora dobbiamo dare soluzione e prospettive anche a Taranto”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso .Per Piombino “tempi e garanzie sono scritti nell’Accordo di programma firmato giovedì al Ministero: 148,2 milioni di euro di investimenti per fare del treno rotaie uno dei laminatoi più moderni d’Europa, con rotaie da 120 metri e un nuovo impianto per l’indurimento della testa della rotaia.