Cronaca

LUCCA - CADE DA SENTIERO ALPI APUANE. MUORE ESCURSIONISTA

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Un escursionista è morto cadendo sul Monte Pisanino, la cima più alta delle Alpi Apuane, in provincia di Lucca, mentre percorreva un passaggio particolarmente impegnativo chiamato traverso. E’ un 67enne di Cascina (Pisa). Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino speleologico toscano (Sast), per supportare le operazioni dell’elicottero regionale Pegaso 3. L’elicottero ha sbarcato sul posto il medico e un tecnico, che purtroppo hanno constatato il decesso dell’uomo. L’elicottero ha portato in quota i tecnici del Sast per recuperare la salma e l’altro escursionista che ha dato l’allarme. Nei giorni scorsi un altro escursionista era morto sempre mentre percorreva il traverso sul Pisanino. Inoltre questa mattina una persona è stata colta da malore nei pressi di Col di Favilla dove il recupero dell’infortunato è stato effettuato dall’elisoccorso regionale Pegaso 1.

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