FIRENZE - FIAMME AL LICEO MACHIAVELLI: DANNI IN DUE STANZE CON AFFRESCHI

Un incendio si è sviluppato questa mattina all’interno del liceo Machiavelli a Firenze, in via Santo Spirito, provocando danni definiti importanti in due stanze con affreschi. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 7:30, con una squadra inviata sul posto. Le fiamme hanno interessato l’ufficio amministrativo e quello della didattica della scuola, situati al primo piano del palazzo che ospita il liceo. Richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, mentre sono in corso le indagini sulle cause. L’incendio è stato successivamente spento dai vigili del fuoco, ma sono ancora in corso accertamenti sia sulle cause che sull’agibilità dei locali. Poco fa l’assessora all’educazione del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, ha effettuato un sopralluogo, insieme alla consigliera della Città metropolitana delegata alla scuola, Beatrice Barbieri.