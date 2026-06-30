Cronaca

FUCECCHIO (FI) - SPACCIO, BIVACCHI, DEGRADO: CARABINIERI AL BOSCO DELLA DROGA

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
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Lo chiamano ‘bosco della droga’ perché, negli anni, il parco delle Cerbaie, una manciata di chilometri dal centro di Fucecchio, è diventato base di spacciatori e tossicodipendenti. Tremilacinquecento ettari: bivacchi, giacigli, rifiuti e soprattutto droga nascosta dai nordafricani che vivono qui, in questa terra di nessuno. Cocaina e crac soprattutto, ma non mancano droghe di altro genere e chi arriva qui, da tutta la Toscana, lo sa: si ferma sulla strada, aspetta che lo spacciatore di turno si avvicini, ordina, paga e ritira. I carabinieri hanno messo in piedi l’ennesima operazione antidroga con il supporto dello Squadrone carabinieri Cacciatori di Sardegna, reparto specializzato a operare in condizioni estreme e in zone impervie.
Più volte i carabinieri hanno organizzato operazioni specifiche per il parco delle Cerbaie con arresti, denunce e sequestri di droga. Un’enorme area che va oltre i confini di Fucecchio, abbracciando addirittura, oltre alla provincia di Firenze, anche quelle di Pisa, Lucca e Pistoia. L’area sarà battuta per un paio di settimane: i bivacchi saranno smantellati e si cercheranno i nascondigli della droga.

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