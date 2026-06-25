LIVORNO - VIOLENTA RISSA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, DUE FERITI

Una violenta rissa con lancio di bottiglie e cestini dell’immondizia si è scatenata nella notte tra extracomunitari in pieno centro a Livorno, nella zona di piazza della Repubblica. Sul terreno sono rimasti due feriti con lesioni da taglio, cittadini della Nigeria che sono stati accompagnati in ospedale. Per i testimoni però si sono scontrati circa una ventina di giovani stranieri. Allertate dai residenti sono intervenute quattro pattuglie tra carabinieri e polizia che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del fatto. Impegnate tre ambulanze di Svs. Secondo le testimonianze dei residenti si sarebbero affrontate almeno una ventina di persone divise in due gruppi. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, dei gruppi che avevano partecipato alla rissa non c’era già più traccia se non per i due rimasti a terra, con ferite e contusioni riconducibili a colpi di bottiglie di vetro. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso.