Cronaca

GROSSETO - ROGHI NEL GROSSETANO: IN VOLO ANCHE ELICOTTERO

Gabriele Caldieron
Gabriele Caldieron
LIVE

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, con personale proveniente dalla sede centrale e dal distaccamento di Orbetello, sono attualmente impegnate su due distinti fronti di incendio nel territorio provinciale. La squadra della sede centrale di Grosseto sta operando nel comune di Campagnatico, in località Montorsaio, per un incendio inizialmente sviluppatosi su sterpaglie e successivamente propagatosi alla vegetazione boschiva. Sul posto sono presenti anche squadre regionali antincendio boschivo ed è stato richiesto l’intervento di un elicottero della flotta antincendio della Regione Toscana per supportare le operazioni di spegnimento. La squadra del distaccamento di Orbetello è invece impegnata in località Sant’Andrea, nel comune di Magliano in Toscana, per un incendio di sterpaglie sviluppatosi ai margini della strada provinciale. L’intervento ha reso necessaria anche la presenza della Polizia Municipale per la regolazione del traffico e la sicurezza della circolazione stradale. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Articoli correlati

FIRENZE - FRODE CARBURANTE: CONFISCATI 30MILA LITRI DI...

PISTOIA - DROGA: SMANTELLATE COLTIVAZIONI DI MARIJUANA NEL...

MONTECATINI (PT) - SEQUESTRATI 8 CHILI DI DROGA...

FIRENZE - OMICIDI ESCORT: ERGASTOLO ALLA GUARDIA GIURATA

LIVORNO - A FUOCO RIFIUTI SPECIALI IN UN’AZIENDA...

GROSSETO - GDF SEQUESTRA 550MILA EURO

PISTOIA - TENTATO OMICIDIO IN VALDINIEVOLE: DUE ARRESTI...

PRATO - SCOPERTA BANCA ILLEGALE PER CLAN: 41...

PISTOIA - Fiamme in un appartamento a Pistoia,...

AREZZO - Risse tra giovani ad Arezzo, sei...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia