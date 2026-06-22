GROSSETO - ROGHI NEL GROSSETANO: IN VOLO ANCHE ELICOTTERO

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, con personale proveniente dalla sede centrale e dal distaccamento di Orbetello, sono attualmente impegnate su due distinti fronti di incendio nel territorio provinciale. La squadra della sede centrale di Grosseto sta operando nel comune di Campagnatico, in località Montorsaio, per un incendio inizialmente sviluppatosi su sterpaglie e successivamente propagatosi alla vegetazione boschiva. Sul posto sono presenti anche squadre regionali antincendio boschivo ed è stato richiesto l’intervento di un elicottero della flotta antincendio della Regione Toscana per supportare le operazioni di spegnimento. La squadra del distaccamento di Orbetello è invece impegnata in località Sant’Andrea, nel comune di Magliano in Toscana, per un incendio di sterpaglie sviluppatosi ai margini della strada provinciale. L’intervento ha reso necessaria anche la presenza della Polizia Municipale per la regolazione del traffico e la sicurezza della circolazione stradale. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.