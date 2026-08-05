MASSA CARRARA - MUORE SUL LAVORO SCHIACCIATO DA LASTRE DI MARMO

Si chiamava Aldo Gullotti l’operaio di 44 anni morto questa mattina nell’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto in un’azienda del settore marmifero a Carrara. L’allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci, in via Provinciale Avenza a Massa, dove Gullotti lavorava da tempo nel comparto del marmo e dove era conosciuto come un operaio esperto, con alle spalle anni di lavoro nel settore. Secondo le informazioni raccolte, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per il lavoratore non c’era più nulla da fare e il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Gullotti lascia un figlio di 10 anni.

Sul luogo della tragedia si è recata anche la sindaca di Carrara Serena Arrighi. “È una notizia che lascia sgomenti e che colpisce profondamente la nostra città – ha detto la prima cittadina – Quello sulla sicurezza è un tema su cui non dobbiamo mai allentare l’attenzione. Esiste già un tavolo legato proprio al settore lapideo – ha sottolineato – e a settembre faremo il punto coinvolgendo tutte le parti, perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro”.

Sul posto presenti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all’infortunio mortale. I sindacati di categoria hanno indetto per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo apuo versiliese.