TERNI - DUE VITTIME TOSCANE NELLO SCONTRO PULLMAN-CAMPER

Ci sono anche due coniugi toscani tra le sei vittime della tragedia avvenuta ieri sulla superstrada tra Terni e Rieti. Si tratta di una coppia di Massa. I due erano passeggeri nel pullman privato che faceva servizio da e per la cascata delle Marmore, in territorio ternano. Un’attrazione turistica di grande fascino che in questo periodo richiama molti visitatori.

Le due vittime toscane, entrambe 61enni, erano in compagnia di un’altra coppia di Massa, rimasta ferita nel terribile scontro frontale tra il pullman e un camper. Il bilancio dell’incidente, che ha visto coinvolte anche tre auto, è pesantissimo. Oltre ai sei morti ci sono anche 4 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato il camper a invadere la corsia sulla quale stava transitando il pullman.